Трамп заявил, что детали встречи с Ким Чен Ыном объявят в "ближайшие дни"

1 мая 2018 23:10 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что время и место встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни, передает РИА Новости.

В настоящее время ведется подготовка к встрече президента США и лидера КНДР. Ранее Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели". В воскресенье телеканал CBS со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что встреча лидеров США и КНДР может состояться в Монголии или Сингапуре.

"Мы прорабатываем встречу. Я думаю, что об этом объявят в ближайшие пару дней", — сказал он.

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