Помпео принес присягу в качестве госсекретаря США

Госсекретарь США Майк Помпео в среду принес присягу в качестве главы американской дипломатии, сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония, которую транслировали местные телеканалы, прошла в здании госдепартамента в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

После короткого выступления президента Помпео по традиции поднял вверх согнутую в локте правую руку, положил левую на Библию и повторил за Пенсом слова присяги, с обязательством "служить народу Америки".

Церемония носила символический характер, поскольку к своим обязанностям Помпео приступил еще на прошлой неделе, когда его на должность утвердил сенат США.

Помпео был утвержден сенатом США на должность госсекретаря 26 апреля, после чего сразу отправился на переговоры в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а потом посетил Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию.

Помпео стал 70-м госсекретарем в истории США, сменив на этом посту Рекса Тиллерсона, который проработал чуть более года и был уволен Трампом из-за расхождений по ряду важных вопросов внешней политики, в частности по проблеме КНДР.

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