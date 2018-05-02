Компания Cambridge Analytica закрывается из-за скандала вокруг доступа к данным Facebook

2 мая 2018 22:52 (UTC+04:00)

Компания Cambridge Analytica, причастная к скандалу вокруг использования личных данных пользователей социальной сети Facebook, прекращает свою деятельность.

Об этом сообщила, как передает ТАСС, в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на Найджела Оукса, руководителя связанной с этой компанией структуры SCL Group.

Компания, по данным газеты, теряла своих клиентов и ей грозили огромные юридические издержки в связи с расследованием скандала вокруг использования Cambridge Analytica личных данных более чем 50 млн пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, который облегчал рассылку политической рекламы для потенциального влияния на голоса избирателей.

В США в ходе предвыборной кампании 2016 года, по данным The Wall Street Journal, компания получила $15 млн, однако после этого ей не удалось привлечь ни одного нового крупного клиента.

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