Возросло число погибших при крушении военного самолета в США‍

На борту военно-транспортного самолета С-130, потерпевшего крушение в американском штате Джорджия, были девять человек, по предварительной информации, все они погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WSAV-TV.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

"Насколько нам известно, выживших нет", - заявила официальный представитель офиса шерифа округа Эфингем Джина Бильбо.

Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Представитель полиции назвала настоящим чудом то, что на дороге в этот момент не было автомобилей.

Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он следовал на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в Аризоне.

Самолет С-130 Hercules - основной тактический транспортный самолет не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность - около 20 тонн, в зависимости от модификации на него может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, он вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.

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