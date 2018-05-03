Американских пилотов в Джибути слепили лазерами с базы КНР - Пентагон

3 мая 2018 20:40 (UTC+04:00)

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские летчики подверглись воздействию лазеров в Джибути, и за этим стоят китайские граждане, передает РИА Новости.

"Это очень серьезные инциденты. В результате было нанесено две незначительные травмы. Эта деятельность представляет реальной угрозу нашим летчикам. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно", - сказала она.

Уайт отметила, что США уверены, что это были китайские граждане и запросили власти Китая "расследовать эти инциденты".

Ранее СМИ сообщили, что летчики американских военных самолетов с авиабазы в Джибути в Африке подвергались воздействию лазеров, которые были якобы направленных на них с расположенной неподалеку китайской военной базы.

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