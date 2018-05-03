ФБР прослушивало телефоны адвоката Трампа Майкла Коэна

3 мая 2018 22:33 (UTC+04:00)

Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало телефонные разговоры адвоката Майкла Коэна, представлявшего в течение многих лет интересы Дональда Трампа. ФБР удалось перехватить минимум один разговор Коэна с Белым домом, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

По данным ее источников, прослушивание велось в течение нескольких недель до обысков, которые правоохранительные органы провели в доме, офисе и гостиничном номере адвоката в прошлом месяце. После обысков юрисконсульты президента США настоятельно рекомендовали Трампу прекратить разговаривать с Коэном по телефону.

В Генпрокуратуре и отделении ФБР в Нью-Йорке телеканалу отказались комментировать данную информацию.

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов изъяли у Коэна не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. По сведениям газеты The Washington Post, в отношении Коэна идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.

Ранее юристы Трампа обратились к суду с просьбой разрешить им просмотреть конфискованные документы до того, как это сделает прокуратура Нью-Йорка. Данный запрос не был удовлетворен.

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