Трамп "очень открыт" для встречи с Путиным, заявил Белый дом

3 мая 2018 23:05 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп "очень открыт" возможности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но деталей встречи нет, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

Она отметила, что никаких деталей по возможной встрече лидеров США и РФ пока нет. Сандерс при этом подчеркнула, что Трамп "очень открыт" возможности встретиться с Путиным.

Отвечая на вопрос, возможен ли такой саммит до встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Сандерс сообщила, что ей об этом неизвестно.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Трамп в телефонном разговоре с российским лидером в марте предлагал "как можно скорее" провести двустороннюю встречу, а также совместно работать над обузданием гонки вооружений

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