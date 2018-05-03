Белый дом не стал комментировать заявление главы МИД Ирана о пересмотре СВПД

Администрация президента США Дональда Трампа к настоящему моменту не готова объявить о том или ином решении по поводу дальнейшего участия Вашингтона в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов, передает ТАСС.

"Нам не о чем объявить на данный момент. Когда президент примет окончательное решение по поводу того, что он намерен делать в отношении СВПД, мы дадим вам знать", - сказала она, отвечая на просьбу репортера прокомментировать ранее сделанное заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа по поводу возможного внесения изменений в СВПД.

Зариф в видеообращении, опубликованном в четверг на его канале в Youtube, заявил, что Тегеран не согласится на пересмотр соглашения по ядерной программе, на чем настаивает Трамп. По его словам, Тегеран "не допустит пересмотра того, что было согласовано годы назад и уже реализовано".

12 января этого года Трамп заявил, что Вашингтон прекратит участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Американский лидер напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по словам Трампа, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки". Трамп заявил, что до 12 мая примет решение, придерживаться или нет СВПД.

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