В результате стрельбы в торговом центре в США ранены четыре человека

4 мая 2018 00:22 (UTC+04:00)

Четыре человека пострадали в результате стрельбы, открытой двумя неизвестными в четверг в торговом центре Opry Mills Mall в городе Нэшвилл (штат Теннесси), передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным телеканала, один из стрелявших задержан, второй объявлен в розыск.

Сотрудники органов правопорядка провели эвакуацию посетителей из зоны ТЦ, отведенной для предприятий общественного питания. Отель Gaylord, расположенный в непосредственной близости от места происшествия, закрыт.

В этом же городе 22 апреля мужчина, вооруженный автоматической винтовкой AR-15, открыл стрельбу по посетителям одного из ресторанов сети Waffle House. Два человека были застрелены у входа в ресторан, еще двое - в помещении. В тот момент, когда злоумышленник перезаряжал оружие, один из посетителей сумел выхватить у него винтовку. Преступник, явившийся в ресторан в одном жилете зеленого цвета, скрылся и был обнаружен в лесополосе неподалеку от города.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В полиции заявили, что стрельба в торговом центре в США произошла из-за ссоры
США 01:23
Белый дом не стал комментировать заявление главы МИД Ирана о пересмотре СВПД
США 3 мая 23:53
ФБР прослушивало телефоны адвоката Трампа Майкла Коэна
США 3 мая 22:33
Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке
США 3 мая 22:05
Неизвестный открыл стрельбу в пригороде Парижа, два человека ранены
Европа 3 мая 20:56
Успехи в сотрудничестве США с Азербайджаном обещают новые перспективы - конгрессмен
Политика 3 мая 19:48
Отчет комиссии США по международной религиозной свободе не ставит цель отражать действительность - госкомитет (ИНТЕРВЬЮ)
Политика 3 мая 17:49
Зариф: США последовательно нарушали ядерную сделку
Ядерная программа 3 мая 16:02
Министр иностранных дел Узбекистана встретился с послом США
Узбекистан 3 мая 15:00
В Швеции и Финляндии прокомментировали встречу Трампа и Ким Чен Ына
Европа 3 мая 14:55
Лавров рассказал о последствиях выхода США из иранской ядерной сделки
Россия 3 мая 14:45
Россия и Иордания продолжат сотрудничество по Сирии с участием США
Россия 3 мая 14:30
Генсек ООН призвал не отказываться от ядерного соглашения с Ираном, пока нет альтернативы
Ядерная программа 3 мая 11:50
Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на военных базах
США 3 мая 11:28
Лавров: Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее
Россия 3 мая 10:51
Лавров: США фактически ведут курс на развал Сирии
Россия 3 мая 10:16
КНДР впервые допустит наблюдателей к ядерным вооружениям
Другие страны 3 мая 09:28
Трамп сообщил о прибытии делегации США в Китай для переговоров по торговле
США 3 мая 09:15