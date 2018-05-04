В результате стрельбы в торговом центре в США ранены четыре человека

Четыре человека пострадали в результате стрельбы, открытой двумя неизвестными в четверг в торговом центре Opry Mills Mall в городе Нэшвилл (штат Теннесси), передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным телеканала, один из стрелявших задержан, второй объявлен в розыск.

Сотрудники органов правопорядка провели эвакуацию посетителей из зоны ТЦ, отведенной для предприятий общественного питания. Отель Gaylord, расположенный в непосредственной близости от места происшествия, закрыт.

В этом же городе 22 апреля мужчина, вооруженный автоматической винтовкой AR-15, открыл стрельбу по посетителям одного из ресторанов сети Waffle House. Два человека были застрелены у входа в ресторан, еще двое - в помещении. В тот момент, когда злоумышленник перезаряжал оружие, один из посетителей сумел выхватить у него винтовку. Преступник, явившийся в ресторан в одном жилете зеленого цвета, скрылся и был обнаружен в лесополосе неподалеку от города.

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