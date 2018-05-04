В полиции заявили, что стрельба в торговом центре в США произошла из-за ссоры

Инцидент со стрельбой в четверг в торговом центре Opry Mills Mall в городе Нэшвилл (штат Теннесси) произошел из-за ссоры, передает ТАСС со ссылкой на управление городской полиции.

"Ссора в Opry Mills Mall привела к стрельбе. Стреляли в одного человека. Подозреваемый в стрельбе находится под стражей. Никакой неминуемой угрозы, насколько нам известно, нет", - уточнило управление полиции в своем Twitter.

Органы правопорядка подтвердили, что в качестве предосторожности проверили помещения ТЦ. Не уточняется, однако, в каком состоянии находится человек, в которого стреляли. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на полицию утверждал, что ранения получили четверо.

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