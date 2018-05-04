В Госдепе заявили Турции о несовместимости российских С-400 с вооружением НАТО

4 мая 2018 08:23 (UTC+04:00)

Американская администрация продолжает выражать свою обеспокоенность в связи с решением Турции о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, сообщает Газета.ru.

«Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможного приобретения Турцией С-400. В соответствии с договоренностями с НАТО — а Турция является членом альянса,— они должны приобретать лишь то оружие и другие средства, которые совместимы с остальными партнерами по НАТО. Мы не считаем, что здесь есть совместимость», — сказала она.

Она также отказалась давать комментарии относительно заявления помощника госсекретаря США Уэса Митчелал о том, что приобретение ЗРК у России может оказать негативное влияние на участие турецкой стороны в программе истребителя F-35.

Ранее сообщалось, что новый госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность министру иностранных дел Турции Ахмету Чавушоглу из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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