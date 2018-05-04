Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу перед саммитом КНДР и США

4 мая 2018 19:35 (UTC+04:00)

США и Южная Корея договорились провести встречу лидеров двух стран в преддверии американо-северокорейского саммита, сообщила администрация президента Республики Корея, передает РИА Новости.

Договоренность была достигнута на встрече главы управления по национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ёна с советником американского президента Джоном Болтоном.

"(Чон Ый Ён и Джон Болтон) договорились, что президент Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп проведут встречу на высшем уровне в Вашингтоне перед началом американо-северокорейского саммита и продолжат консультации по связанным вопросам", - сообщила южнокорейская администрация в Facebook.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В США пересматривают программы помощи Сирии
США 19:10
Помпео заявил о возможности "изменить ход истории" на Корейском полуострове
США 18:07
Внешнеторговый оборот Могилевской области и США в январе-марте вырос
Беларусь 17:16
Лидеры Южной Кореи и КНР провели телефонный разговор
Китай 16:51
МИД РФ: США блокируют доступ на шесть объектов недвижимости России
Россия 16:46
Нефть дорожает на ожидании решения Трампа по санкциям против Ирана
Энергетика 16:16
В МИД РФ прокомментировали возможный выход США из сделки с Ираном
Россия 15:51
ЕК не раскрыла свои действия в случае выхода США из сделки с Ираном
Европа 15:27
В МИД России прокомментировали заявления Израиля об иранской ядерной сделке
Россия 15:08
Кремль: Ясности по встрече Путина и Трампа пока нет
Россия 14:02
Узбекско-корейская газохимическая компания объявляет тендер
Тендеры 13:56
Абэ и Си Цзиньпин впервые провели телефонный разговор
Китай 13:54
Китай сделал США представление в связи с мерами в отношении компании ZTE
Китай 13:50
Китай и США договорились создать механизм урегулирования торговых противоречий
Китай 12:58
Пекин опроверг заявление Пентагона об ослепленных лазером летчиках
Китай 12:35
МИД РФ: США не собираются выводить свои войска из Сирии
Россия 12:28
Минфины Японии, Южной Кореи и Китая раскритиковали политику протекционизма
Другие страны 10:51
Узбекистан и Южная Корея рассмотрели развитие логистики на примере Amazon
Бизнес 09:57