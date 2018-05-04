США направили 12 истребителей и 260 военнослужащих на учения в Болгарию

4 мая 2018 21:44 (UTC+04:00)

ВВС США направили 12 истребителей F-15 и 260 военнослужащих для участия в американо-болгарских учениях Thracian Eagle 2018, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование.

"Двенадцать (самолетов) F-15s ВВС США из состава авиации Национальной гвардии в Орегоне и Массачусетсе прибывают в Граф-Игнатиево, Болгария, для участия в совместных болгаро-американских летных учениях Thracian Eagle 2018", — сообщается в пресс-релизе американских ВВС.

Также поддержку американской авиации оказывают 40 военнослужащих 52-го авиационного крыла, размещенные на авиабазе Шпангдалем в Германии.

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