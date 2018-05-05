Госсекретарь США провел телефонные переговоры с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи

5 мая 2018 23:41 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи в субботу во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг КНДР, региональные, глобальные проблемы, а также развитие двусторонних отношений. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает ТАСС.

"Госсекретарь Помпео и член Политбюро [ЦК КПК] Ян Цзечи подтвердили важность конструктивных, ориентированных на результат двусторонних отношений. Стороны также обсудили глобальные, региональные и двусторонние вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность", - информировала она.

Кроме того, Помпео и Ян Цзечи "согласились с необходимостью реакции на угрозу, которую Северная Корея представляет для региональной стабильности". Дипломаты, помимо этого, "обсудили приготовления для взаимодействия США и Китая на высоком уровне в этом году", резюмировала Науэрт.

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Azernews Newspaper
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