Трамп не поедет на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме

Американскую делегацию, которая отправится в Израиль на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая, возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан, пишет ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп сегодня объявил об отправке президентской делегации в Израиль для участия в открытии посольства Соединенных Штатов 14 мая 2018 года в Иерусалиме. Делегацию возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан", - говорится в документе.

Ранее глава государства не исключал, что может сам посетить церемонию открытия американского диппредставительства.

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