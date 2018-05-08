Более 26 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Канаду из США за последний год - СМИ

8 мая 2018 07:40 (UTC+04:00)

Свыше 26 тыс. нелегальных мигрантов из США пересекли сухопутную границу с Канадой, начиная с апреля 2017 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал Global News со ссылкой на канцелярию канадского министра общественной безопасности и гражданской защиты Ральфа Гудейла, пишет ТАСС.

По данным его ведомства, за последний год американо-канадскую границу нелегально пересекли 26 тыс. 250 человек, при этом лишь 243 из них были депортированы по разным причинам, а еще 200 нелегалов будут высланы из Канады в ближайшее время. С остальными работают канадские миграционные службы, пока мигранты находятся в лагерях временного размещения. В основном в Канаду нелегалы попадают через провинции Квебек, Онтарио и Манитоба. Большинство из них - выходцы с Гаити и из Нигерии.

Нелегальные мигранты массово устремились из США в Канаду с начала 2017 года. По словам самих переселенцев, в Канаду они "бегут", так как опасаются депортации из США по причине жесткой иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

Согласно договору между США и Канадой от 2004 года, лица, ищущие защиты, могут подать соответствующий запрос властям одной из этих североамериканских стран, исходя из того, куда они прибыли первоначально. Если таковые, попав сначала в США, затем через сухопутную границу прибывают в Канаду, то, согласно договору, должны быть депортированы назад, так как США являются безопасной страной, где они могут подать заявление о предоставлении убежища. Но после указов Трампа, ужесточивших миграционную политику Соединенных Штатов, как пояснили правозащитники, США больше не являются безопасной страной для беженцев, поэтому нелегалы теперь не могут быть депортированы из Канады без веских на то оснований.

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Azernews Newspaper
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