Белый дом: Иран продолжает создавать проблемы по всему Ближнему Востоку

8 мая 2018 19:17 (UTC+04:00)

Иран продолжает создавать "кучу проблем" по всему Ближнему Востоку. С таким утверждением выступил перед журналистами в понедельник помощник президента США по законотворческой деятельности Марк Шорт на лужайке у Белого дома, передает ТАСС.

"Нет сомнений в том, что Иран продолжает создавать кучу проблем по всему Ближнему Востоку", - отметил он, добавив, что Тегеран, по мнению Вашингтона, финансирует терроризм. Шорт при этом отказался раскрывать решение американского лидера Дональда Трампа по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, а Вашингтон отменил рестрикции.

Президент США Дональд Трамп не раз называл сделку с Ираном пагубной, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января Трамп заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. В конце апреля представитель американской администрации заявил, что США, а также Франция, Германия и Великобритания добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено. Как ожидается, Трамп объявит о своем решении по поводу СВПД 8 мая.

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