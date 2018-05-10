Госсекретарь США проведет переговоры с главой МИД Южной Кореи

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва проведет первую встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне в пятницу, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны, передает РИА Новости.

Встреча станет первой после назначения Помпео на этот пост и будет посвящена вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии и предстоящему 22 мая саммита Южной Кореи и США.

"Они планируют провести углубленные дискуссии о путях, какими дипломаты Южной Кореи и США могли бы координировать усилия для осуществления денуклеаризации Северной Кореи и установления мира на Корейском полуострове путем успешного проведения саммита Северная Корея – США", — приводит агентство текст пресс-релиза.

После встречи главы внешнеполитических ведомств проведут совместную пресс-конференцию.

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