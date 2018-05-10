Трамп и Абэ договорились сотрудничать по вопросу денуклеаризации КНДР

10 мая 2018 11:29 (UTC+04:00)

Лидеры США и Японии подтвердили, что будут добиваться от КНДР конкретных действий по денуклеаризации Корейского полуострова в ходе состоявшегося в четверг их телефонного разговора, сообщило японское министерство иностранных дел, передает РИА Новости.

По его данным, разговор длился 20 минут. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп затронули, в частности, вопросы предстоящего в ближайшее время саммита Соединенных Штатов и КНДР.

"Оба лидера подтвердили, что, в частности, через предстоящие американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, они будут добиваться от Северной Кореи конкретных действий для полного, проверяемого и необратимого отказа от оружия массового уничтожения, включая биологическое и химическое, а также баллистических ракет различной дальности".

Абэ и Трамп подтвердили также, что будут тесно взаимодействовать друг с другом и Южной Кореей для проведения саммита КНДР и США.

Как сообщил журналистам президент Трамп, место и время его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном будут определены в течение трех дней.

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