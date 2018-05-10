Трамп и Абэ обсудили итоги визита Помпео в КНДР

Президент США Дональд Трамп обсудил в среду по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ итоги недавнего визита госсекретаря США Майка Помпео в КНДР, говорится в сообщении Белого дома, передает РИА Новости.

"Два лидера обсудили недавний визит государственного секретаря Майка Помпео в Пхеньян и договорились продолжать тесно координироваться в преддверии предстоящей встречи президента с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", — сказано в сообщении.

Кроме того, они подтвердили свою приверженность сотрудничеству с Южной Кореей и достижению общей цели – отказа КНДР от программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

В ходе своего второго визита в Пхеньян Помпео еще раз встретился с Ким Чен Ыном. В результате переговоров были освобождены три гражданина США корейского происхождения, которые около двух лет содержались под стражей. Вместе с госсекретарем они вернулись в Америку.

Кроме того, были определены дата и место саммита лидеров США и КНДР. В четверг Трамп объявил, что встреча состоится в Сингапуре 12 июня.

Перед этим 22 мая Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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