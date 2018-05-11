Белый дом: Трамп не уверен в том, что Ким Чен Ын его не обманет, и держит ухо востро

11 мая 2018 06:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп очень хочет, чтобы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном сработали и Пхеньян встал на путь денуклеаризации, однако он не может быть уверен в том, что собеседник не обманет его, и поэтому держит ухо востро. Об этом рассказал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.

Ему был задан вопрос, как глава государства может быть уверен в том, что Ким Чен Ын не пытается его провести. "Конечно, [он] не уверен. Однако президент держит ухо востро - поверьте мне, президент очень хочет, чтобы это сработало. Мы часто говорим о ядерном оружии, и он попросту изумлен тем фактом, что США и в целом человечество привело себя к этой дилемме со всеми этими ядерными вооружениями", - рассказал Келли.

"...Он считает, что помочь Северной Корее покончить со своей ядерной программой и ракетной программой было бы прекрасно. Я знаю, что он не попадется на крючок так же, как это получилось с прежними президентами, которые были введены в заблуждение снятием санкций, переводом им [КНДР] денег, но в итоге они [прежние американские администрации] ничего не получили взамен", - сказал ключевой советник американского лидера.

Ранее в четверг американский лидер проинформировал, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп заявил о желании заключить с Ираном "хорошую сделку"
США 05:22
В Белом доме указали на неэффективность ядерной сделки с Ираном
США 04:35
В ООН поприветствовали освобождение Пхеньяном трех граждан США
В мире 04:13
Береговая охрана США перехватила в Тихом океане шесть тонн кокаина
США 03:29
США расширили санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана
США 10 мая 22:28
Трамп и Абэ обсудили итоги визита Помпео в КНДР
США 10 мая 22:24
Меркель призвала Европу перестать полагаться на США
Европа 10 мая 20:57
Выход США из ядерной сделки с Иранам означает период нестабильности - эксперт
Ядерная программа 10 мая 20:56
В МИД РФ напомнили позицию МАГАТЭ по иранской ядерной сделке
Россия 10 мая 20:31
МИД РФ: Действия США в отношении сделки с Ираном разрушительны
Россия 10 мая 20:27
Эксперты о влиянии ситуации с Ираном на мировой рынок нефти
Ядерная программа 10 мая 20:20
Макрон: выход США из ядерной сделки по Ирану - плохой пример с точки зрения права
Европа 10 мая 19:11
В американском округе Майами-Дейд 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана
Политика 10 мая 19:02
Пенс: присутствие войск США в Южной Корее на переговорах с КНДР обсуждаться не будет
США 10 мая 18:46
В МИД РФ оценили реакцию Ирана на выход США из ядерной сделки
Россия 10 мая 18:42
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Китай 10 мая 18:33
Кремль: США решением по Ирану нарушили нормы ВТО
Россия 10 мая 16:52
Москва будет добиваться, чтобы санкции США против Ирана не разрушили СВПД
Россия 10 мая 16:02