Белый дом: Трамп не уверен в том, что Ким Чен Ын его не обманет, и держит ухо востро

Президент США Дональд Трамп очень хочет, чтобы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном сработали и Пхеньян встал на путь денуклеаризации, однако он не может быть уверен в том, что собеседник не обманет его, и поэтому держит ухо востро. Об этом рассказал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.

Ему был задан вопрос, как глава государства может быть уверен в том, что Ким Чен Ын не пытается его провести. "Конечно, [он] не уверен. Однако президент держит ухо востро - поверьте мне, президент очень хочет, чтобы это сработало. Мы часто говорим о ядерном оружии, и он попросту изумлен тем фактом, что США и в целом человечество привело себя к этой дилемме со всеми этими ядерными вооружениями", - рассказал Келли.

"...Он считает, что помочь Северной Корее покончить со своей ядерной программой и ракетной программой было бы прекрасно. Я знаю, что он не попадется на крючок так же, как это получилось с прежними президентами, которые были введены в заблуждение снятием санкций, переводом им [КНДР] денег, но в итоге они [прежние американские администрации] ничего не получили взамен", - сказал ключевой советник американского лидера.

Ранее в четверг американский лидер проинформировал, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

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