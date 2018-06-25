США отказали бывшему генсеку НАТО в безвизовом въезде после его визита в Иран

25 июня 2018 23:48 (UTC+04:00)

США отказали бывшему генсеку НАТО и экс-главе европейской дипломатии Хавьеру Солане в праве на безвизовый въезд на территорию страны из-за его визита в Иран в 2013 году, передает Интерфакс со ссылкой на испанский телеканал Antena 3.

"Это отчасти злое решение. Я не думаю, что это хорошо, потому что некоторым людям приходится посещать эти сложные страны, чтобы не дать угаснуть переговорам", - сказал Солана, комментируя эту ситуацию.

По его словам, в 2013 году его пригласили в Иран на инаугурацию президента Хасана Рухани.

"Я поехал туда, чтобы представлять всех тех, кто участвовал в переговорах (по иранскому атому - ИФ). Посмотрим, что я могу сделать, чтобы это исправить. Это компьютер, такой алгоритм, если ты посещал ранее Иран, тебя исключают из системы", - рассказал он.

В свое время, будучи Верховным представителем ЕС по общей иностранной политике и политике безопасности, Солана принимал активное участие в переговорах по иранской ядерной программе.

В США он должен был в 2018 году выступить с речью в Брукингском институте. Для этого он подал электронное заявление на участие в программе Visa Waiver, но ему было отказано. Гражданам и подданным стран-участниц этой программы не требуется виза на въезд США, однако им необходимо заранее получить электронное подтверждение.

Солана также ранее занимал пост главы МИД Испании.

Согласно правилам, любому посетившему такие страны как Ирак, Сирия, Иран, Судан, Ливия, Сомали и Йемен после 1 марта 2011 года будет отказано во въезде в США из соображений безопасности.

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