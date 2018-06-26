США поддержали санкции Евросоюза и Канады против Мьянмы

26 июня 2018 01:04 (UTC+04:00)

США поддерживают санкции ЕС и Канады против Мьянмы, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Канада и наши партнеры по Европейскому Союзу предприняли на этой неделе действия по продвижению принципа ответственности за зверства в Бирме. Мы твердо поддерживаем эти действия", — сказала Науэрт, используя старое название Мьянмы — Бирма.

Она напомнила, что США тоже предприняли ряд мер, в частности, перестали выдавать визы руководству ВС Мьянмы, внесли в список санкций местного генерала и подержали мандат миссии ООН по расследованию происходящего в Мьянме.

"США вырабатывают и продолжат вырабатывать ответ всего нашего правительства на гуманитарные и правочеловеческие аспекты кризиса в штате Ракхайн", — заключила Науэрт.

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