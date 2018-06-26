Трамп выдвинул кандидата на пост директора Национального контртеррористического центра США

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джозефа Магуайра на пост нового директора Национального контртеррористического центра США (при аппарате директора нацразведки США). Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе.

В нем отмечается, что Магуайр сменит на этом посту сложившего полномочия Николаса Расмуссена.

Магуайр в настоящее время возглавляет неправительственную организацию Special Operations Warrior Foundation, которая оказывает помощь детям американских военнослужащих, погибших во время спецопераций. Кандидатура направлена на рассмотрение Сената Конгресса США, сначала она будет обсуждаться в профильном комитете, а затем будет выдвинута на голосование всей верхней палаты.

Расмуссен возглавлял Национальный контртеррористический центр с 2014 года.

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