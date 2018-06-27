В Техасе в результате взрыва рядом с больницей погиб один человек

Взрыв произошел во вторник на строительной площадке рядом с больницей в городе Гейтсвилл (штат Техас), один человек погиб, пострадали 12. Об этом, как передает ТАСС, сообщил местный филиал телеканала ABC.

Все пострадавшие - строители. Ранее телеканал CBS сообщал, что в связи с произошедшим травмы получили четыре человека.

По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии. Сообщалось о массовых отключениях электричества в городе.

В связи с инцидентом были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений.

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