В Техасе в результате взрыва рядом с больницей погиб один человек

27 июня 2018 05:17 (UTC+04:00)

Взрыв произошел во вторник на строительной площадке рядом с больницей в городе Гейтсвилл (штат Техас), один человек погиб, пострадали 12. Об этом, как передает ТАСС, сообщил местный филиал телеканала ABC.

Все пострадавшие - строители. Ранее телеканал CBS сообщал, что в связи с произошедшим травмы получили четыре человека.

По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии. Сообщалось о массовых отключениях электричества в городе.

В связи с инцидентом были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений.

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