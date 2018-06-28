Трамп верит, что возвращение России в G7 неизбежно, заявил Помпео

Президент США Дональд Трамп глубоко убежден, что Россия вернется в клуб G7 даже без выполнения минских соглашений, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате, передают РИА Новости.

"Я думаю, комментарии президента говорят сами за себя… Президент глубоко убежден, что иметь Россию частью этих важных геостратегических обсуждений неизбежно", — сказа он, отвечая на вопрос, хотели бы США видеть Россию в "Большой семерке" даже без выполнения минских соглашений.

По словам Помпео, он готов даже обрисовать набор компромиссных вариантов для переговоров с РФ, однако какие из них могут быть в итоге вынесены на обсуждение, предсказать не может.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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