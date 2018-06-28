США сохранят численность своего военного контингента в Южной Корее

Соединенные Штаты сохранят численность своего военного контингента в Южной Корее. Об этом заявил в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис на переговорах со своим южнокорейским коллегой Сон Ён Му, передает ТАСС.

"США используют весь набор имеющихся возможностей для выполнения своих обязательств перед Республикой Корея, включая сохранение там американских войск на нынешнем уровне", - приводит агентство Reuters слова главы Пентагона.

При этом Мэттис заявил, что решение об отмене совместных американо-южнокорейских военных учений будет способствовать переговорам с КНДР.

"Решение об отмене учений дает нашим дипломатам дополнительные возможности для переговоров с Северной Кореей", - отметил министр.

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