В Вашингтоне задержали почти 600 протестующих

29 июня 2018 01:55 (UTC+04:00)

Почти 600 человек задержаны на Капитолии в США за протест против иммиграционной политики президента Дональда Трампа, сообщила полиция Капитолия — специальное подразделение, отвечающее за безопасность конгресса, передает РИА Новости.

"Примерно 575 человек обвиняются в незаконном протесте", — говорится в заявлении полиции. Люди были задержаны в одном из административных зданий сената.

Задержанных опрашивают, штрафуют и отпускают, уточняет полиция. Она также приводит адрес, по которому желающие могут заплатить штраф за задержанных.

Трамп выступает за "нулевую терпимость" в отношении нелегальной иммиграции, он также запретил въезд в США гражданам ряда стран из-за опасений терроризма.

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