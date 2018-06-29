В Белом доме рассказали об ожиданиях Трампа от встречи с Путиным

29 июня 2018 02:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным сократит напряженность в отношениях и приведет к конструктивному взаимодействию, заявила представитель Белого дома Линдси Уолтерс, передает РИА Новости.

"Как вы знаете, президент Трамп и президент Путин встретятся 16 июля в Хельсинки, чтобы обсудить отношения США и России, а также ряд вопросов национальной безопасности. Президент стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших отношениях", — сказала она журналистам.

Уолтерс заявила, что Трамп "надеется, что встреча поможет сократить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, что поможет улучшить мир и безопасность во всем мире".

По словам представителя Белого дома, Трамп уверен, что никакого "вмешательства" в выборы со стороны России не было.

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Azernews Newspaper
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