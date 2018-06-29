Первая леди США посетила центр содержания детей-мигрантов

Первая леди США Меланья Трамп посетила центр содержания детей-мигрантов без сопровождения родителей в штате Аризона, сообщили журналисты президентского пула, сопровождающие супругу президента США, передает РИА Новости.

В центре содержится 121 ребенок, 33 из них в возрасте до 5 лет, 61 — в возрасте 6-11 лет.

Меланья Трамп посетила три комнаты, где содержатся дети, и посмотрела, как они рисуют и играют в конструкторы. Первая леди перекинулась с ними несколькими словами по-испански. Одну девочку Трамп спросила, нравится ли ей в центре и заводит ли она там новых друзей. Девочка кивнула в ответ.

Центр содержания, который показывали Меланье Трамп, является образцовым: в нем есть большой двор, детская площадка, бассейн и баскетбольный корт.

Возле центра ее встречали протестующие с огромной надувной куклой Дональда Трампа.

Первая леди также приняла участие в семинаре по незаконной иммиграции, где ей сообщили о том, что лишь за один день — в среду на этой неделе — на границе были задержаны 1,6 тысячи человек, из них более 500 прибыли в составе семей.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп под давлением общественного мнения заявил, что прекратит практику разлучения детей и родителей на границе. Более 2 тысяч детей были разлучены с семьями только с конца апреля по конец мая из-за того, что власти стали отправлять под стражу всех без исключения взрослых, задержанных за незаконный переход границы.

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