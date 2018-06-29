Власти установили личность стрелка в Мэриленде и обыскивают его дом

29 июня 2018 04:00 (UTC+04:00)

Подозреваемый в стрельбе в редакции издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) опознан, власти обыскивают его дом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг в Twitter телеканал NBC.

По сведениям его источников, установить личность задержанного мужчины позволила технология, основанная на распознавании лиц. Вслед за этим сотрудники правоохранительных органов получили ордер суда на обыск дома подозреваемого.

Ранее телеканал CBS сообщил, что подозреваемый умышленно повредил себе кожу на пальцах, чтобы помешать установить его личность путем снятия отпечатков. Документов у него при себе не было. Известно, что это белый мужчина, предположительно, ему не больше 30 лет. Он не идет на сотрудничество со следствием.

По последним данным властей, при стрельбе погибли пять человек. В полиции полагают, что произошедшее не является терактом.

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