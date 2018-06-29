Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть планы поездок в Турцию

29 июня 2018 07:41 (UTC+04:00)

Госдеп США вновь рекомендует гражданам пересмотреть планы поездок в Турцию, говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Рекомендация не изменилась по сравнению с последним предупреждением 10 января, но добавились новые обоснования предупреждений.

"Пересмотрите поездки в Турцию вследствие терроризма и незаконных задержаний", — говорится в сообщении.

В частности, госдепартамент предлагает не ездить на границу Турции и Сирии и в 15 юго-восточных провинций из-за угрозы терроризма. Кроме того, власти США предупреждают, что во время действия режима ЧП в стране десятки тысяч человек, включая граждан США, были задержаны по подозрению в провалившейся попытке переворота в 2016 году и в терроризме "с недостаточными или засекреченными основаниями" для задержания.

Тем, кто все же собирается в Турцию, рекомендуют быть осторожными в местах, где часто бывают иностранцы, избегать демонстраций, останавливаться в отелях с надлежащими мерами безопасности и уведомлять госдепартамент о своих планах, зарегистрировавшись в специальной системе.

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