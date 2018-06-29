США будут рекомендовать Индии пересмотреть свои отношения с Ираном

29 июня 2018 10:57 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты будут рекомендовать Индии пересмотреть характер своих отношений с Ираном, что позволит ей снизить энергетическую зависимость от этой страны, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает РИА Новости.

"Я считаю, что ради будущего Индии — с точки зрения того, от кого она будет зависеть в плане поставок ресурсов — мы будем рекомендовать ей пересмотреть свои отношения с Ираном", — сказала Хейли в интервью телеканалу NDTV.

"Каждому из нас следует еще раз подумать над тем, с кем мы ведем бизнес. Я полагаю, что Индия как дружественная страна должна решить: действительно ли (Иран) является той страной, с которой она хочет продолжать вести дела?" — добавила американский дипломат.

По словам Хейли, в ходе своего последнего визита в Нью-Дели она обсуждала данный вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Вместе с тем, отметила Хейли, в Вашингтоне понимают, что Нью-Дели не сможет изменить характер своих отношений с Тегераном "за один день", однако США "предложили Индии задуматься над тем, с кем она намерена сотрудничать в будущем".

Во вторник высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай. Ранее Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций.

Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми отметил накануне, что "сегодня ни одна страна не имеет права навязывать свои требования и волю другим, и другие страны не согласятся с этой политикой".

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