СМИ: Трамп хочет, чтобы США покинули ВТО

Президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял чиновникам из Белого дома, что хочет, чтобы США покинули Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорам по этому вопросу с Трампом, передает РИА Новости.

"Он (угрожал выйти из ВТО) сто раз. Это поставит нас как страну в очень плохое положение", — приводит портал слова источника.

По словам источника, Трамп в грубой форме отмечал, что не знает, почему страна является членом этой организации, и что "ВТО создано остальными странами, чтобы губить США".

По данным портала, советники президента пытались выразить несогласие с позицией Трампа, но американский лидер относится к их аргументам "равнодушно".

Ранее Трамп говорил, что США поддерживают реформу международных организаций, включая ВТО, "которая несправедливо поступала в отношении Америки".

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