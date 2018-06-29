СМИ: Трамп хочет, чтобы США покинули ВТО

29 июня 2018 15:28 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял чиновникам из Белого дома, что хочет, чтобы США покинули Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорам по этому вопросу с Трампом, передает РИА Новости.

"Он (угрожал выйти из ВТО) сто раз. Это поставит нас как страну в очень плохое положение", — приводит портал слова источника.

По словам источника, Трамп в грубой форме отмечал, что не знает, почему страна является членом этой организации, и что "ВТО создано остальными странами, чтобы губить США".

По данным портала, советники президента пытались выразить несогласие с позицией Трампа, но американский лидер относится к их аргументам "равнодушно".

Ранее Трамп говорил, что США поддерживают реформу международных организаций, включая ВТО, "которая несправедливо поступала в отношении Америки".

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Azernews Newspaper
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