Трамп назвал законодательство США по миграции "самым глупым в мире"

1 июля 2018 02:24 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал законодательство США в сфере иммиграции, назвав его "самым глупым в мире". Соответствующее заявление он сделал в субботу в Twitter, пишет ТАСС.

"Когда люди приезжают в наше страну незаконно, мы должны немедленно высылать их обратно, а не тратить годы на законодательные маневры. Наши законы самые глупые в мире", - говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп заявил, что американские демократы, выступая за открытые границы, демонстрируют слабость по отношению к криминалу, в то время как республиканцы "хотят крепких границ и не хотят криминала".

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями около 2,3 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.

В субботу во многих городах США прошли массовые акции протеста против миграционной политики действующей администрации. Их участники требовали, в том числе, ускорить возвращение родственникам детей, отнятых у нелегальных мигрантов на границе.

Американский лидер ранее уже дал поручение минюсту разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. 26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. На это было отведено 14 дней, если разлучены с родителями были дети младше пяти лет.

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Azernews Newspaper
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