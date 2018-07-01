В Айдахо около десяти человек пострадали при нападении мужчины с ножом

Около 10 человек получили ранения в результате нападения с ножом в штате Айдахо в США, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, инцидент произошел в субботу вечером. Тридцатилетний мужчина совершил нападение в доме, где живут беженцы. Девять человек получили ножевые ранения и были госпитализированы.

"На данный момент мы никого не потеряли, но ранения очень серьезные", — уточнил представитель полиции.

Нападавший задержан, мотив нападения не установлен.

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