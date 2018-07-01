США готовы наказывать бизнес ЕС за ведение дел с Ираном

1 июля 2018 19:10 (UTC+04:00)

Вашингтон намерен вводить рестрикции в отношении компаний Евросоюза за нарушение американских санкций против Ирана. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Президента США спросили о том, намерен ли он вводить санкции в отношении компаний ЕС, если "они будут вести дела с Ираном". "Да, конечно, мы делам это. Совершенно точно", - ответил Трамп.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но при этом выдвинул Ирану заведомо невыполнимые условия. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. МИД РФ указал, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвал решение главы Белого дома ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

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