Канада ввела пошлины на сталь и кетчуп из США

1 июля 2018 23:37 (UTC+04:00)

Канада с воскресенья вводит ввозные пошлины на ряд американских товаров, которые стали ответом на аналогичные действия со стороны Вашингтона, сообщает Интерфакс со сылкой на информагентство Аssociated Press.

Сталь и железо будут облагаться по ставке 25% (такую же ставку США в конце мая установили для стали и алюминия из Канады и ряда других стран). 10-процентной пошлиной будет облагаться ряд других товаров, среди которых оказались кетчуп, пицца и средство для посудомоечных машин.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступавший с жесткой критикой американской внешнеторговой политики, поблагодарил канадцев за то, что они "общими усилиями дали отпор санкциям Дональда Трампа". Он призвал соотечественников руководствоваться теми же соображениями при принятии решения о покупке американских товаров.

Свое заявление Трюдо сделал в городе Лимингтон, знаменитой "томатной столице" Канады. Там находится производство по переработке томатов, которое до 2014 года обеспечивало сырьем американскую Kraft Heinz Company. Теперь же продукция Heinz попала под действие канадских пошлин.

Американские пошлины на сталь и алюминий для производителей из Евросоюза, а также Канады и Мексики, вступили в силу с 1 июня.

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