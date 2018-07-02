Более 50 компаний хотят покинуть иранский рынок - Госдеп

2 июля 2018 20:26 (UTC+04:00)

Более 50 компаний объявили о желании покинуть рынок Ирана по требованию США, заявил директор департамента госдепа по политическому планированию Брайан Хук, передает РИА Новости.

"Более 50 иностранных фирм объявили о желании покинуть рынок Ирана, в особенности энергетический и финансовый сектора", - сказал Хук на брифинге в госдепартаменте.

Президент США Дональд Трамп два месяца назад объявил о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе. Это предусматривает возврат санкций США против Ирана, включая вторичные, которые Вашингтон вводит против тех, кто сотрудничает с Тегераном в экономике.

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