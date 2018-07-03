Помпео отправится 5 июля в КНДР и встретится с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Пхеньян 5 июля, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими должностными лицами. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет ТАСС.

"Госсекретарь Помпео 5 июля отправится в КНДР и встретится с северокорейским лидером и его командой", - отметила она.

Сандерс также проинформировала о "продолжающейся важной работе по денуклеаризации Корейского полуострова". По ее словам, контакты между США и КНДР продолжаются на разных уровнях. Вашингтон считает, что на этих переговорах наблюдается прогресс. "Эти переговоры продолжают развиваться. В детали я вдаваться не буду, но могу сказать, что продолжает наблюдаться прогресс", - заявила Сара Сандерс, комментируя проблематику денуклеаризации Корейского полуострова и диалог США с КНДР.

Информацию о визите Помпео подтвердили в Госдепартаменте. В распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт уточняется, что визит продлится с 5 по 7 июля.

Госсекретарь посетит Пхеньян с целью продолжить консультации по денуклеаризации полуострова, а также закрепить прогресс, достигнутый в Сингапуре президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, подчеркнула Науэрт.

Госсекретарь уже дважды побывал в КНДР - в апреле и мае, встречался с Ким Чен Ыном. Как заявил Помпео журналистам на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть к концу президентского срока Трампа.

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