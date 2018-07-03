Трамп потребовал от партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону

3 июля 2018 07:52 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп направил лидерам ряда стран-членов НАТО выдержанное в резких тонах послание с требованием выполнить ранее данные обязательства по увеличению оборонных расходов, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету New York Times.

Письмо было направлено, в частности, руководителям Германии, Бельгии, Норвегии и Канады, еще в июне. В нем Д.Трамп отметил, что уже "теряет терпение" в ожидании выполнения данных ими обещаний.

Это, по мнению издания, является свидетельством углубления разногласий между США и Европой, проявившихся в ходе встречи "большой семерки" в Квебеке в прошлом месяце и "подчеркивает обеспокоенность европейских союзников отсутствием нужной солидарности перед лицом российской угрозы".

"Все это играет на руку российскому президенту Владимиру Путину, который встречается с Трампом в Хельсинки после саммита НАТО, основной задачей которого является внесение раскола в НАТО", - пишет газета.

В письме канцлеру Германии Ангеле Меркель Д.Трамп написал: "Продолжающиеся недоплаты Германией в оборонный бюджет подрывают безопасность союза (североатлантического - ИФ) и становятся оправданием невыполнения обязательств по расходам на оборону для других союзников, которые рассматривают Германию как образец".

New York Times отмечает, что резкий тон посланий может свидетельствовать о том, что США могут "отрегулировать свое военное присутствие в мире, если союзники не примут мер и не будут вкладывать больше в обеспечение собственной безопасности".

"Будет все труднее объяснить американскому народу, почему некоторые члены НАТО не разделяют общую ношу расходов на коллективную безопасность в то время, как американские солдаты жертвуют своими жизнями за рубежом или возвращаются домой израненными", - написал Д.Трамп А.Меркель.

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