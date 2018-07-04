Госдеп пристально следит за деятельностью КНДР

США пристально следят за деятельностью КНДР, заявила журналистам на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на американских чиновников, что разведка США полагает, что Северная Корея увеличила производство топлива для ядерного оружия на различных секретных объектах в последние месяцы и может попытаться скрыть этот факт.

"Правительство США следит пристально за Северной Кореей", — сказала Науэрт, отметив при этом, что она не будет обсуждать с журналистами вопросы, связанные с секретной информацией.

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Пхеньян 5-7 июля. В госдепе сообщили, что целью визита является продолжение консультаций для "реализации дальнейшего прогресса", достигнутого в ходе саммита в Сингапуре.

Эта поездка станет третьей для Помпео в КНДР.

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