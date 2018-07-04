Трамп надеется, что США никогда не придется воспользоваться армией

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его стране никогда не придется воспользоваться своими вооруженными силами, на восстановление которых выделяются сотни миллиардов долларов, передает РИА Новости.

"Мы восстанавливаем американскую безопасность, возрождая наши великие вооруженные силы. В этом году мы предоставили… рекордные 700 миллиардов долларов для нашей армии. В следующем году — 716 миллиардов долларов, больше чем когда-либо. Мы восстанавливаем наши вооруженные силы… И мы делаем их настолько масштабными, мощными и сильными. Сильнее чем когда-либо. И, надеюсь, нам никогда не придется их использовать", — заявил американский президент на торжественном вечере в штате Западная Виргиния в преддверии Дня независимости. Речь Трампа была опубликована на сайтеБелого дома.

Американский лидер отметил, что "чем сильнее становятся" США, "тем меньше вероятность того, что нам придется воспользоваться (вооруженными силами)". "Будем надеяться, что нам никогда не придется воспользоваться этим потрясающим оборудованием, которое создается прямо здесь (в США). Лучшим в мире", — добавил Трамп.

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