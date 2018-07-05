Трамп призвал ОПЕК снизить цены на бензин

Президент США Дональд Трамп в среду призвал Организацию стран-экспортеров нефти немедленно снизить цены на бензин, пишет Интерфакс.

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, а она не делает практически ничего, чтобы помочь. А если и делает, то цены только растут при том, что Соединенные Штаты защищают некоторых членов ОПЕК за ничтожную плату... СНИЗЬТЕ ЦЕНУ НЕМЕДЛЕННО!", - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее президент США обвинял ОПЕК в том, что она манипулирует мировыми ценами на нефть и требовал повысить добычу до 2 млн баррелей в сутки.

22 июня страны Организации договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки.

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