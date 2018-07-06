Госсекретарь США прибывает в КНДР для переговоров по денуклеаризации

6 июля 2018 02:32 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу прибывает в Пхеньян для обсуждения вопросов денуклеаризации, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.

В четверг Помпео опубликовал на своей странице в Twitter запись, в которой заявил: "С нетерпением жду продолжения работы по окончательной, контролируемой денуклеаризации КНДР, о чем договорились с председателем (КНДР) Кимом".

Договоренности о денуклеаризации КНДР и о гарантиях безопасности этой стране были достигнуты на первой в истории встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

Ожидается, что визит в Пхеньян, где Помпео ранее бывал уже дважды, продлится до субботы. Затем 7-8 июля госсекретарь в Токио встретится с лидерами Японии и Южной Кореи, чтобы обсудить "общую приверженность окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, а также другие двусторонние и региональные вопросы".

Затем 8-9 июля Помпео посетит Ханой, 9-10 июля – Абу-Даби, а 10-12 июля – Брюссель, где будет сопровождать президента США на саммите НАТО.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Японии обсудит с госсекретарем США ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 3 июля 09:24
Помпео отправится 5 июля в КНДР и встретится с Ким Чен Ыном
США 3 июля 03:58
В США считают, что КНДР ведет работу на секретных ядерных объектах
В мире 30 июня 05:29
Помпео обсудил с главой МИД КНР незаконную внешнюю торговлю КНДР
США 29 июня 07:25
Помпео встретился с министром энергетики Саудовской Аравии
США 29 июня 04:30
Лавров и Помпео обсудят конкретное место встречи президентов
Россия 28 июня 19:35
Лента новостей
Народ смог услышать от Президента Азербайджана, то, что хотел - Айдын Гулиев
Политика 03:06
Около 20 человек эвакуировано из жилого дома в Москве
Россия 01:31
Роухани и Меркель обсудили сохранение ядерной сделки
Ядерная программа 00:04
В Армении у племянника экс-президента нашли наркотики и похищенные картины
Армения 5 июля 23:04
В ООН приняли резолюцию в поддержку свободы слова в интернете
В мире 5 июля 22:37
Число жертв аномальной жары в Канаде увеличилось до 33
В мире 5 июля 22:01
На юге Сирии один человек погиб из-за обстрелов боевиков
Арабские страны 5 июля 21:48
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашения между SOCAR и Equinor
Энергетика 5 июля 21:10
В Баку прошла церемония по случаю выпуска студентов групп SABAH (ФОТО)
Общество 5 июля 20:55