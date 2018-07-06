Госсекретарь США прибывает в КНДР для переговоров по денуклеаризации

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу прибывает в Пхеньян для обсуждения вопросов денуклеаризации, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.

В четверг Помпео опубликовал на своей странице в Twitter запись, в которой заявил: "С нетерпением жду продолжения работы по окончательной, контролируемой денуклеаризации КНДР, о чем договорились с председателем (КНДР) Кимом".

Договоренности о денуклеаризации КНДР и о гарантиях безопасности этой стране были достигнуты на первой в истории встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

Ожидается, что визит в Пхеньян, где Помпео ранее бывал уже дважды, продлится до субботы. Затем 7-8 июля госсекретарь в Токио встретится с лидерами Японии и Южной Кореи, чтобы обсудить "общую приверженность окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, а также другие двусторонние и региональные вопросы".

Затем 8-9 июля Помпео посетит Ханой, 9-10 июля – Абу-Даби, а 10-12 июля – Брюссель, где будет сопровождать президента США на саммите НАТО.

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