Посол США: Трамп не опасается протестов в Лондоне и поощряет свободу слова

6 июля 2018 20:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп не опасается протестов, которые пройдут во время его первого официального визита в Лондон. Об этом сообщил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, организованном Белым домом, посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон, передает ТАСС.

"Президент сфокусирован на целях своего визита, он одобряет возможность свободно выражать свое мнение", - заявил он на вопрос журналистов о том, опасается ли американский лидер протестов, которые должны пройти в городе. Как ранее сообщали британские СМИ, на 13 июля в Лондоне запланирована демонстрация под лозунгом "Остановите Трампа". О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили более 50 тыс. человек. Кроме того, в тот же день в центре Лондона состоится женский марш, который завершится митингом на Трафальгарской площади.

13 июля Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй побывают на учениях британских и американских военных на военной базе. Затем они проведут переговоры в загородной премьерской резиденции Чекерс. Как уточнили на Даунинг-стрит, стороны обсудят "широкий спектр вопросов международной политики", за чем последует рабочий обед и пресс-конференция.

По завершении переговоров с Мэй президент США и первая леди отправятся на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорский замок, после чего вылетят в Шотландию, где проведут выходные. Ранее правительство Великобритании сообщило о том, что решило взять на себя все расходы по посещению Трампом Шотландии. Лондон выделит Эдинбургу до £5 млн.

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