Глава Пентагона Джеймс Мэттис примет участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля, а также посетит Хорватию и Норвегию. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны США, отметив, что поездка в Европу начнется 10 июля.

"В Брюсселе министр Мэттис присоединится к президенту Дональду Трампу и госсекретарю Майклу Помпео на саммите НАТО", - говорится в распространенном заявлении. На саммите США будут "выступать за более равноправное разделение бремени оборонных расходов, укрепление роли НАТО в борьбе с терроризмом и усиление возможностей альянса в обеспечении безопасности", отметила пресс-служба.

Затем Мэттис проведет в Загребе "встречу с министрами обороны стран-участниц Американо-Адриатической хартии, чтобы подчеркнуть поддержку, которую США оказывают юго-восточной Европе", указывается в заявлении.

В Осло Мэттис встретится с министрами обороны и иностранных дел Норвегии - Франком Бакке-Енсеном и Ине Эриксен Сёрейде.

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