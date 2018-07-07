США и КНДР договорились о создании рабочих групп по вопросам денуклеаризации

7 июля 2018 05:27 (UTC+04:00)

Вашингтон и Пхеньян согласовали формирование рабочих групп, в том числе по вопросам, касающимся денуклеаризации. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей Госдепартамента.

Как отмечается в материале, группы будут заниматься проработкой технических вопросов, в том числе оценки мер Пхеньяна по отказу от ядерной программы. Агентство также отметило, что в числе тем, которые обсудил госсекретарь Майкл Помпео с представителями КНДР, денуклеаризация и репатриация останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах. В публикации говорится, что во время консультаций Помпео прервался, чтобы позвонить по телефону президенту США Дональду Трампу.

Госсекретарь США в пятницу прибыл с уже третьим по счету визитом в Пхеньян. Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.

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