Госдеп: США и КНДР стремятся к полной денуклеаризации Корейского полуострова

7 июля 2018 08:30 (UTC+04:00)

США и КНДР подчеркнули важность достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и создания гарантий сохранения пхеньянского режима. Об этом, как передает ТАСС, в субботу, как сообщило агентство Kyodo, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам прошедших в Пхеньяне переговоров госсекретаря Майкла Помпео с руководством КНДР.

Отмечается, что на прошедших в Пхеньяне переговорах, стороны подчеркнули важность осуществления трех целей: полной денуклеаризации Корейского полуострова, создания гарантий сохранения пхеньянского режима и репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

Госсекретарь США в пятницу прибыл с уже третьим по счету визитом в Пхеньян. Там у него прошло два раунда переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.

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