США стремятся достичь трех целей в переговорах с Северной Кореей

Госсекретарь Майк Помпео на переговорах с высокопоставленными чиновниками КНДР настаивает на достижении трех целей: денуклеаризации, гарантий политического строя Северной Кореи и возвращения останков погибших во время Корейской войны американских солдат, об этом, как передает агентство Киодо, журналистскому пулу, прибывшему в Пхеньян вместе с Помпео, сказала пресс-секретарь госдепартамента США Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Пресс-секретарь Хезер Науэрт сообщила, что Помпео на переговорах с северокорейской стороной подчеркнул свое стремление достичь (реализации) трех целей: денуклеаризации, гарантий политического строя Северной Кореи и возвращения останков погибших во время Корейской войны американских солдат", — сообщает агентство Киодо.

Перед началом второго раунда переговоров с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп обещает Северной Корее светлое будущее.

В субботу проходит второй раунд переговоров Помпео с высокопоставленными чиновниками КНДР по вопросам денуклеаризации и нормализации двусторонних отношений. Первый раунд в пятницу продлился три часа. После его окончания госсекретарь написал в Twitter, что гордится "работой нашей команды", однако о подробностях переговоров не сообщил. Как ожидается, в субботу может состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее в субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Помпео обсудил с северокорейскими чиновниками вопрос возвращения на родину останков американцев, которые погибли в Корейской войне в 1950-х.

В субботу вечером Помпео отправится в Токио, где в воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, министром иностранных дел Таро Коно, а также министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Состоятся также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.

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